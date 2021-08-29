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В Минэкономики рассказали, в каких регионах больше всего выросла зарплата

Воскресенье, 29 августа 2021, 15:56
 
UNSPLASH

В Минэкономики заявили, что по сравнению с июлем прошлого года средняя зарплата выросла во всех регионах страны, однако есть регионы-лидеры роста. 

Об этом сообщается на Правительственном портале. 

Больше всего зарплата выросла в Закарпатской (24,4%), Хмельницкой (23,8%) и Волынской (23,7%) областях. 

Также в ведомстве отметили, что в целом самий высокий уровень оплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций - 24,9 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности - 24,5 тыс. грн, государственного управления и обороны; обязательного медицинского страхования - 20,7 тыс. грн, профессиональной, научной и технической деятельности - 19,2 тыс. грн. 

Напоминаем:

В июле 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июлем 2020 года) выросла на 10,2%, с июня выросла на 0,1%.

В июне 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, с мая выросла на 5,8%.

В мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.

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