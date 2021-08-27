Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,4%

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Аналитики Morgan Stanley ухудшили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,4% против прогнозируемых ранее 4,5%, также ожидают повышения ставки НБУ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы в распоряжении редакции.

"Мы по-прежнему прогнозируем последовательный рост в III и IV кварталах 2021 года вследствие лучшего урожая, устойчивого внутреннего восстановления на фоне снятия ограничений, связанных с COVID-19, и последующего восстановления внешнего спроса", - пояснили аналитики.

В 2022 году аналитики ожидают рост в 4,2%. Среди рисков прогноза Morgan Stanley определяет низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

Также аналитики прогнозируют увеличение Национальным банком учетной ставки с нынешних 8% годовых до 8,5% во время просмотра 9 сентября.

В Morgan Stanley, в частности, ожидают снижения справедливой стоимости ВВП-варрантов от номинала до 151% с ожидавшихся ранее 156% из-за более медленного роста экономики.

Аналитики прогнозируют, что Министерство финансов будет стремиться выкупить дополнительные варранты в будущем. В этом году это выглядит маловероятным из-за высокой цены и недостатка средств в результате задержки финансирования МВФ.

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Напоминаем:

По оценке Госстата реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала прошлого года.

Центр макроэкономического моделирования Киевской школы экономики ухудшил прогноз роста ВВП в 2021 году до 3,6% по сравнению с 4,7% в апрельском прогнозе и улучшил прогноз роста ВВП на 2022 год - 4,4% по сравнению с 2,7%.

Национальный банк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным - на уровне около 4% в 2021-2023 годах.