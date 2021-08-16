Реальный ВВП Украины вырос на 5,4% во II квартале – Госстат
По оценке Госстата реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Относительно I квартала 2021 года реальный ВВП страны сократился на 0,8% с учетом сезонного фактора.
Напоминаем:
Центр макроэкономического моделирования Киевской школы экономики ухудшил прогноз роста ВВП в 2021 году до 3,6% по сравнению с 4,7% в апрельском прогнозе и улучшил прогноз роста ВВП на 2022 год - 4,4% по сравнению с 2,7%.
Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 года на уровне 0,7%, за 2 квартала - в 6%.
Национальный банк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным - на уровне около 4% в 2021-2023 годах.
Экономическая правда
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