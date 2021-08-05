KSE ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,6%

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Центр макроэкономического моделирования Киевской школы экономики ухудшил прогноз роста ВВП в 2021 году до 3,6% по сравнению с 4,7% в апрельском прогнозе и улучшил прогноз роста ВВП на 2022 год - 4,4% по сравнению с 2,7%.

Об этом говорится в исследовании Центра.

По словам руководителя Центра Юрия Шоломницкого, по обновленным оценкам, завершение пандемии откладывается до конца 2022 года.

Это, в свою очередь, изменило ожидаемый профиль развития экономики по сравнению с предыдущим прогнозом.

"В марте мы ожидали, что в этом году будет сильное восстановление и в апреле прогнозировали рост экономики на уровне 4,7%. Но сейчас мы видим ситуацию с вакцинацией и развитием коронавируса. Довольно много стран переносит часть своего экономического восстановления на 2022 год.

Поэтому сейчас мы прогнозируем рост ВВП в 2021 году на уровне 3,6% и 4,4% в 2022, что является нашим видением переноса части восстановления", - сказал Шоломицкий во время презентации исследования в среду.

По его словам, сейчас, несмотря на усилия правительства по улучшению инфраструктуры и привлечения иностранных инвесторов, интерес к стране остается низким. Вся инфраструктура предусматривает чрезмерную роль государства. Кроме того, на приток инвестиций влияет ситуация с оккупированными территориями.

В KSE прогнозируют также, что к концу года инфляция составит 8,7%.

"Уже в 2022 году инфляция уменьшится до уровня 5% за счет снижения мировых цен после их пика в этом году, а также благодаря взвешенной монетарной политике, что позволит избегать большей девальвации гривни Последняя будет обесцениваться умеренно, и мы ожидаем достижения уровня в 30 грн за доллар только к концу 2023 года", - сказал эксперт.

"Относително развитии обменного курса, то согласно "базовому" сценарию макроэкономического прогноза, в конце 2021 года курс гривни к доллару составит 28,2 грн за долл, после чего ежегодно будет обесцениваться темпами не выше 3%. В конце 2023 года курс гривни увеличится до 30 грн за долл", - добавили в KSE.

Напоминаем:

Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 года на уровне 0,7%, за 2 квартала - в 6%.

Национальный банк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным - на уровне около 4% в 2021-2023 годах.

Экономическая правда