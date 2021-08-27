Приватбанк создал новую должность в правлении для разделения банка

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Наблюдательный совет ПриватБанка 26 августа утвердил новую структуру и состав правления банка и назначил на новую должность заместителя председателя правления Игоря Лебединца, который будет координировать реализацию раздела банка на "хороший" и "плохой".

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Так, теперь в руководстве банка появилась должность заместителя председателя правления по вопросам реорганизации и проблемных активов. На нее назначили Игоря Лебединца, ранее занимавшего должность члена правления по вопросам сети и проблемной задолженности.

Как пояснили в пресс-службе банка, на новой должности он будет координировать реализацию раздела ПриватБанка на "хороший" и "плохой" банк.

В то же время Галина Паханчук, которая 5 лет работала заместительницей председателя правления по вопросам управления проблемными активами, стала советницей председателя правления по вопросам стратегии по токсического портфеля.

"Плохой банк" – стратегия, при которой все проблемные активы (например, неработающие кредиты NPL) банка выделяют и передают в отдельно созданное учреждение. Таким образом оставшиеся жизнеспособные активы образуют "хороший" банк.

Напоминаем:

Согласно утвержденной Кабмином стратегии развития Приватбанка предлагается три пути приватизации, два из которых предусматривают разделение банка. Может произойти частное размещение всего банка, или только "хорошего банка", или IPO "хорошего банка".

Приватбанк в перспективе может быть приватизирован, для этого рассматриваются варианты разделения банка. По планам НБУ, скоро его выставят на продажу.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года Кабинет министров возобновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

В Нацбанке заявили, что начнут готовить Приватбанк на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.

Экономическая правда