Отопительный сезон под угрозой из-за долгов облгазов в 9 миллиардов – Оператор ГТС

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Оператор газотранспортной системы Украины заявляет об увеличении долгов облгазов до общей суммы 9,2 млрд грн, а это ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона - из них 7 млрд грн задолжали облгазы Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Оператор заявил, что только в июле областные и горгазы задолжали ему 137 млн грн за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТО).

Общий долг перед компанией достиг 9,2 млрд грн. Так, объясняет Оператор часть облгазов продолжает практику несанкционированных отборов газа по ГТС.

Компания, в частности, указывает на увеличение долга Донецкоблгаза. Накануне Нацкомиссия по энергетике аннулировала лицензию компании с 1 августа, а в Совете нацбезопасности выяснили, что "Донецкоблгаз" принадлежит двум компаниям из Гонконга - после проверок компания может вернуться в государственную сферу управления.

Но несмотря на санкции и уголовные производства Донецкоблгаз в июле увеличил долг на 66 млн грн до 1,1 млрд грн. Возросли также долги Тернопольгоргаз - почти 13 млн грн до 0,6 млрд грн.

Оператор заявляет, что эти компании не рассчитываются за газ систематически и являются одними из крупнейших должников, которые на протяжении многих месяцев не платят за отобранный газ. Выросли долги у Кировоградгаза (+25 млн грн), Херсонгаза (+15 млн грн) и Мелитопольгаза (+6 млн грн).

Крупнейшими должниками Оператора ГТС остаются облгазы Группы РГК, чей совокупный долг составляет 6,7 млрд грн.

В ОГТСУ заявили, что проблема с накоплением долгов облгазами требует срочного решения, поскольку крайне негативно влияет на финансовое состояние Оператора. Это ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа населению во время отопительного сезона.

Долги будут продолжать увеличиваться, прогнозируют в операторе. Поэтому там призывают внести изменения в законодательство относительно распределительных счетов для облгазов. Этот механизм предусматривает, что часть средств, которые облгазы получают от населения за услугу распределения, будет автоматически пересчитаны для оплаты за газ Оператору ГТС.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что такой механизм сделает невозможным злоупотребления. "Ведь сегодня украинец фактически платит дважды: первый раз в своей платежке, второй - когда государство недополучает дивиденды и налоги за финансовых потерь Оператора ГТС", - резюмировал он.

Напоминаем:

"Оператор ГТС Украины" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получил 5,6 миллиарда гривень чистой прибыли по сравнению с прибылью в размере 13,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2020 года "Оператор ГТС Украины" получил чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн.

Экономическая правда