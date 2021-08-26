Минэнерго разработало законопроект по замене "зеленого тарифа"
Министерство энергетики разработало и вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает введение системы контрактов на разницу для производителей из альтернативных источников энергии вместо фиксированных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Документ предусматривает введение системы Feed-in-Premium или контрактов на разницу, для производителей из альтернативных источников энергии (как для действующих договоров купли-продажи, так и для договоров, которые будут заключаться победителями аукционов) вместо фиксированных платежей по "зеленому" тарифу - Feed-in-Tariff.
"Новая модель поддержки позволит увеличить долю "зеленой" электроэнергии в энергосистеме и сделать ее доступной", - сказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.
В Минэнерго объясняют, что согласно новой модели производители из ВИЭ смогут напрямую выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электроэнергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы.
"Вместе с тем эти производители будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным "зеленым" тарифом или аукционной ценой и рыночной ценой", - добавил Власенко.
Проект закона разработан во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" № 810-IX и шага 400 Плана приоритетных действий Правительства на 2021 год.
С проектом ЗУ можно ознакомиться по ссылке.
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Напоминаем:
Вопрос "зеленой" энергетики является одним из основных в переговорах Украины с Всемирным банком, правительство рассматривает изменения в условия рынка во избежание долгов перед генерацией в будущем.
Государственный "Гарантированный покупатель" выплатил последний миллиард из средств, полученных от Укрэнерго – расчеты с зеленой генерацией за 2020 год составляют 66%.
Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.
Экономическая правда
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