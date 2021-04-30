Гарпок выплатил "зеленым" последнюю сумму из кредитных средств Укрэнерго

Государственный "Гарантированный покупатель" выплатил последний миллиард из средств, полученных от Укрэнерго – расчеты с зеленой генерацией за 2020 год составляют 66%.

Об этом сообщает пресс-служба Гарпока.

Так, 29 апреля предприятие получило 1 млрд грн от НЭК "Укрэнерго" для погашения задолженности 2020 года. Средства пополам распределены между "Энергоатомом" и зеленой генерацией.

Сейчас погашения долгов 2020 года перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 66%.

"Средства стали финальным перечислением в рамках выделенного Укрэнерго кредита и были в равной пропорции распределены между производителями по ВИЭ и ГП "НАЭК "Энергоатом" согласно настанове НКРЕКП", - сообщило предприятие.

Отмечается, что Гарпок также выполнил доплату за текущий год, следовательно, "зеленая" электроэнергия за январь-март оплачена на 93%.

Компания добавила, что полностью рассчитаться в 2021 году Гарпок сможет после того, как получит от "Укрэнерго" оплату на Обеспечение увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

Напоминаем:

Минюст получил сообщение об арбитраже от имени компании "Modus Energy International B.V." против государства Украина в связи с нарушением (по мнению истца) договора к Энергетической хартии (1994).

Производители энергии из возобновляемых источников энергии заявили, что по итогам первого квартала правительство выполнило свои обязательства по Меморандуму менее чем на половину, а выплаты поступают не всем производителям из-за судебных процессов.

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

Правительство согласно меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

Остальные 60% задолженности должна быть оплачена равными частями в этом году до 15% или 3,36 млрд грн ежеквартально.

Экономическая правда