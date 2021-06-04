"Зеленая" энергетика является приоритетом в переговорах с Мировым банком

Вопрос "зеленой" энергетики является одним из основных в переговорах Украины с Всемирным банком, правительство рассматривает изменения в условия рынка во избежание долгов перед генерацией в будущем.

Об этом вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко и министр энергетики Герман Галущенко рассказали во время заседания Верховной Рады.

"Альтернативная энергетика - это действительно приоритет. Недавно у меня была встреча с главой Всемирного банка, который отвечает за Украину. Мы договорились разработать новую пятилетнюю стратегию, ведь концепция развития и сотрудничества Украины с ВБ заканчивается в конце этого года", - пояснил Любченко .

Он добавил, что вопрос выполнения Украиной взятых обязательств по "зеленой" генерации рассматривается как вопрос номер один в сотрудничестве с Банком. Кроме "зеленых", обсуждается декарбонизация и другие экологические аспекты.

Как пояснил Галущенко, в ситуации с производителями возобновляемой энергии есть две составляющие: прошлые долги и возникновения новых.

"Первое - это те долги, которые образовались в прошлый период, и сейчас мы рассматриваем несколько опций их погашения", пояснил он. Одной из опций глава Минэнерго назвал выпуск "зеленых" облигаций Укрэнерго.

"Второе - возникновение новых долгов, которые в этом году уже появилась. Мы работаем над механизмом изменения условий работы рынка таким образом, чтобы те долги в дальнейшем вообще не образовывались", - рассказал о планах ведомства Галущенко.

Напоминаем:

Государственный "Гарантированный покупатель" выплатил последний миллиард из средств, полученных от Укрэнерго – расчеты с зеленой генерацией за 2020 год составляют 66%.

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

Раніше повідомлялось, що держгарантії розглядаються як спосіб для забезпечення виконання боргових зобов'язань "по зеленим кредитам" в проєкті держбюджету-2021.

Экономическая правда