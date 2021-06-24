Промпроизводство растет третий месяц подряд, но медленнее

Промышленное производство в Украине в мае выросло на 5,4% в годовом измерении, но против апреля 2021 года оно сократилось на 3%.

Об этом сообщает Госстат.

В мае по сравнению с апрелем сократилось поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 4,3%, перерабатывающая промышленность - на 4,5%. Вырасти удалось добывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,4%.

В январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем прошлого года индекс промышленной продукции составил 102,2%. То есть, с начала года промышленность выросла на 2,2%.

В частности, на 1,2% выросла добывающая промышленность и разработка карьеров, на 2,5% - перерабатывающая, на 2,9% - поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.

Напоминаем:

Промышленное производство в Украине в апреле выросло на 13% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 12,5%.

В то же время, в апреле прошлого года были внедрены жесткие карантинные ограничения во всей Украине, поэтому база сравнения была низкой. Следовательно, в течение января-апреля 2020 промышленность "упала" на 7% в годовом измерении.

Промышленное производство в Украине показал рост на 2,1% впервые с начала года, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 2,4%.

Экономическая правда