Рост промпроизводства в Украине опять замедлился
Промышленное производство в Украине в июне выросло на 1,1% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,7%.
Об этом сообщает Госстат.
По сравнению с маем в июне промпроизводство не изменилось, а с учетом сезонности - сократилось на 0,7%.
В первом полугодии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года промпроизводство выросло на 2,1%, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,4%, перерабатывающей - на 2,5%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 1,7%.
В июне против мае (с сезонным корректировкой) сократилось поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 2,2%, перерабатывающая промышленность - на 0,2% и добывающая промышленность и разработка карьеров - на 0,6%.
Напоминаем:
Промышленное производство в Украине в мае выросло на 5,4% в годовом измерении, но против апреля 2021 года оно сократилось на 3%.
Промышленное производство в Украине в апреле выросло на 13% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 12,5%.
В то же время, в апреле прошлого года были внедрены жесткие карантинные ограничения во всей Украине, поэтому база сравнения была низкой. Следовательно, в течение января-апреля 2020 промышленность "упала" на 7% в годовом измерении.
Экономическая правда
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