Укрзалізниця співпрацюватиме з Deutsche Bahn щодо енергоефективності

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Укрзалізниця уклала договір із німецькою Deutsche Bahn Engineering & Consulting, яка консультуватиме УЗ щодо підготовки інвестплану для підвищення енергоефективності та формування нової системи енергоменеджменту, для цього ЄБРР надав 370 тисяч євро гранту.

Про це повідомила пресслужба УЗ з посиланням на в.о. голови правління Олександра Камишіна.

Так, Укрзалізниця має сформувати інвестиційний план енергоефективності відповідно до зобов’язань у рамках співпраці з ЄБРР за проєктом електрифікації залізничного напрямку Долинська — Миколаїв — Колосівка.

Камишін зазначив, що угоду вже підписали та незабаром планують розпочати співпрацю з консультантом DB. Згідно договору консультант DB Engineering & Consulting GmbH має протягом 1,5 року підготувати інвестиційний план енергоефективності з визначенням пріоритетних заходів.

Також будуть розроблені рекомендації та дорожня карта щодо отримання сертифікату ISO 50001 й представлена нова система енергоменеджменту Укрзалізниці.

Для реалізації договору спеціальний фонд акціонерів ЄБРР (СФА) погодився надати Укрзалізниці безповоротний ґрант у сумі близько 370 тис. євро, який повністю покриває суму оплати послуг консультанта.

Консорціум DB Engineering & Consulting GmbH визначено консультантом Укрзалізниці за результатами тендерної закупівлі за правилами та процедурами ЄБРР. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков анонсував можливість подальшого залучення DB в управлінські процеси УЗ.

Економічна правда