Шмыгаль поручил за месяц подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы

фото: Шмыгаль в Telegram

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы.

Об этом он сообщил в Telegram по итогам совещания с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком и министром Кабинета министров Олег Немчиновым.

На совещании они обсудили подготовку к приватизационным аукционам.

"В Фонде доложили, что по итогам 2020 года доходы от приватизации составили 2,25 млрд грн. В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет в 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние 5 лет", - отметил Шмыгаль.

Напоминаем:

Фонд госимущества 2 июля опубликовал информационное сообщение о проведении аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" - это старт подачи инвесторами заявок на участие.

Аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года.

Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.

В Фонде госимущества надеются на рост стоимости при ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", теперь стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда