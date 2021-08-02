Украинские подземные газохранилища на достаточном уровне для отопительного сезона

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По состоянию на 1 августа в подземных хранилищах Украины сохраняется 17 млрд кубометров голубого топлива, в июня правительство определил этот уровень как минимальный до начала отопительного сезона.

Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

Обеспечить 17 млрд м3 в хранилищах Укртрансгаза ("дочке" Нафтогаза) нужно было до середины октября.

Также на начало августа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" сохраняется 3,9 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

В Нафтогазе рассчитывают, что при нормальных условиях на рынке, компании будут реализовывать эти объемы газа в Украину, а не вывозить за границу. "Нафтогаз продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашим внутренним планом, объемы должны быть еще больше", - говорят в компании.

Напоминаем:

По состоянию на 29 июня запасы газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" составляют 16 млрд куб. м, что на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Украина начала импорт газа для закачки в подземные газохранилища, импорт с начала месяца составил 15,7 млн кубометров.

К следующему отопительному сезону (2021/2022) Украина планирует увеличить запасы газа в хранилищах до не менее 17 млрд кубометров.

Экономическая правда