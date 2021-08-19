Закрытие межбанка: гривня ослабла
19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,65 - 26,67 гривни;
Евро - 31,18 - 31,20 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,79 гривни. Евро покупают по 30,98 гривни, продают по 31,33 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,79 гривни, евро - 31,16 - 31,26 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 19 августа на уровне 26,65 гривни.
19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.
18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
18 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.
Экономическая правда
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