Закрытие межбанка: гривня ослабла

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19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,65 - 26,67 гривни;

Евро - 31,18 - 31,20 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,79 гривни. Евро покупают по 30,98 гривни, продают по 31,33 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,79 гривни, евро - 31,16 - 31,26 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 19 августа на уровне 26,65 гривни.

19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.

18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

18 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.

Экономическая правда