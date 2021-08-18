Гривня немного окрепла на закрытии межбанка

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18 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,60 - 26,62 гривни;

Евро - 31,17 - 31,19 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,61 - 26,81 гривни. Евро покупают по 31,11 гривни, продают по 31,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,70 - 26,84 гривни, евро - 31,23 - 31,34 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 августа на уровне 26,68 гривни.

18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда