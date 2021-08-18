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Курс гривни к доллару снова укрепляется

Среда, 18 августа 2021, 18:35

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 19 августа на уровне 26,65 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,24 грн (на 18 августа – 31,38 гривни).

Напоминаем:

18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

18 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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