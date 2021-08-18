Курс гривни к доллару снова укрепляется
Среда, 18 августа 2021, 18:35
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 19 августа на уровне 26,65 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,24 грн (на 18 августа – 31,38 гривни).
Напоминаем:
18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
18 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua