Агентство Fitch подтвердило рейтинг "В" семи украинских городов
Международное агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг "В" с позитивным прогнозом для Днепра, Киева, Харькова, Львова, Мариуполя, Николаева и Одессы.
Об этом сообщает Fitch Ratings.
Рейтинг украинских городов напрямую связан с рейтингом Украины, который также утвержден на уровне В. Кредитный рейтинг определяет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и для госпредприятий и городов определяется также возможностью государства предоставить поддержку в случае необходимости.
Самостоятельные рейтинги всех городов равны "В+". Также Fitch разработало дальнейшие сценарии развития на три года от пессимистического к оптимистическому. В худшем случае рейтинг городов упадет до D, в лучшем - вырастет до ААА.
С пересмотром рейтинга Украины агентство начало пересмотр рейтингов госпредприятий и банков Украины.
Так, Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Ощадбанка, Приватбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка на уровне "В" и улучшило их прогноз до "позитивного".
Также подтверждены рейтинги на уровне В с позитивным прогнозом Нафтогаза и Укрзализныци.
Экономическая правда
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