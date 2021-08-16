Агентство Fitch підтвердило рейтинг "В" українських держбанків
Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг Ощадбанку, Приватбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку на рівні "В" та покращило їхній прогноз до "позитивного".
Про це повідомляє Fitch.
Рейтинги банків з огляду на їхню форму власності також пов’язані з рейтингом України, адже держава у даному випадкові визначає можливість надання їм підтримки у разі потреби.
На початку серпня агентство також підтвердило рейтинг України на рівні "В" з позитивним прогнозом. Водночас, зазначили у Fitch, з огляду на це спроможність держави надавати підтримку, зокрема в іноземній валюті, є обмеженою.
"Fitch не вбачає державну форму власності Приватбанку як стратегічну, адже вона встановилася внаслідок державного порятунку банку, а не заради стратегічних цілей. Крім того, держава планує продати контрольну частку у банку через можливе IPO. Навіть якщо банк буде приватизовано, його висока системна важливість зумовлює потужний інтерес держави у його підтримці", – кажуть в агентстві.
Також агентство підтвердило кредитний рейтинг ProCredit Bank.
Нагадуємо:
Агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, зробивши його "B".
Економічна правда
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