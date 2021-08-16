Агентство Fitch підтвердило рейтинг "В" українських держбанків

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Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг Ощадбанку, Приватбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку на рівні "В" та покращило їхній прогноз до "позитивного".

Про це повідомляє Fitch.

Рейтинги банків з огляду на їхню форму власності також пов’язані з рейтингом України, адже держава у даному випадкові визначає можливість надання їм підтримки у разі потреби.

На початку серпня агентство також підтвердило рейтинг України на рівні "В" з позитивним прогнозом. Водночас, зазначили у Fitch, з огляду на це спроможність держави надавати підтримку, зокрема в іноземній валюті, є обмеженою.

"Fitch не вбачає державну форму власності Приватбанку як стратегічну, адже вона встановилася внаслідок державного порятунку банку, а не заради стратегічних цілей. Крім того, держава планує продати контрольну частку у банку через можливе IPO. Навіть якщо банк буде приватизовано, його висока системна важливість зумовлює потужний інтерес держави у його підтримці", – кажуть в агентстві.

Також агентство підтвердило кредитний рейтинг ProCredit Bank.

Нагадуємо:

Агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, зробивши його "B".

Економічна правда