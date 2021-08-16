Гривня на закрытии межбанка ослабла

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16 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,73 - 26,75 гривни;

Евро - 31,47 - 31,50 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,80 гривни. Евро покупают по 31,21 гривни, продают по 31,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,76 - 26,81 гривни, евро - 31,34 - 31,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 16 августа на уровне 26,69 гривни.

16 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.

13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

13 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.

Экономическая правда