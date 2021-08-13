Курс валют на 13 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 — 26,75 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:25 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,71 — 26,73 гривні;
Євро — 31,34 — 31,36 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,68 — 26,87 гривні. Євро купують за 31,20 гривні, продають за 31,55 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,78 – 26,84 гривні, євро – 31,36 – 31,45 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 13 серпня на рівні 26,77 гривні.
12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.
12 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 — 26,75 гривні.
Економічна правда
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