Курс гривни к доллару продолжает укрепляться
Понедельник, 16 августа 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 16 августа на уровне 26,69 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,40 грн (на 13 августа – 31,42 гривни).
Напоминаем:
13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.
13 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua