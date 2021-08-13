Гривня укрепилась к доллару на закрытии межбанка

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13 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,64 - 26,66 гривни;

Евро - 31,35 - 31,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,85 гривни. Евро покупают по 31,20 гривни, продают по 31,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,77 - 26,80 гривни, евро - 31,31 - 31,41 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 13 августа на уровне 26,77 гривни.

13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

Экономическая правда