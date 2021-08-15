В УЗ рассказали, когда получат первые 2 вагона от Крюковского вагоностроительного завода

фото: полтавская ОГА

И.о. главы правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что компания уже до 24 августа получит первые два из 100 пассажирских вагонов от "Крюковского вагоностроительного завода".

Об этом он сказал во время визита на КВСЗ и проверки хода выполнения контракта на поставку 100 новых пассажирских вагонов, передает пресс-служба компании.

"Указанная партия вагонов закупается за средства госбюджета, и первые 2 вагона перевозчик получит уже до 24 августа этого года", - добавили в УЗ.

фото: полтавская ОГА

По словам Камышина, из закупки этой партии вагонов в УЗ стартует большое строительство вагонов.

"Уже в следующем году мы должны получить от завода всю партию вагонов. А в этом году нам будет поставлено как минимум 10 единиц", - рассказал и.о. главы правления.

Он добавил, что сейчас все стороны придерживаются договоренностей, в частности, "Укрзализныця" уже перечислила заводу авансовый платеж.

"Мы в постоянном диалоге с заводом, и я уверен, что все разногласия и спорные моменты будут решены. Наша общая цель - новые, удобные и современные вагоны для пассажиров. Первые два вагона все желающие смогут увидеть на выставке подвижного состава, которая пройдет 27 августа на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве", - резюмировал Камышин.

В УЗ напомнили, что вагоны, которые будет поставлять КВСЗ, оборудованы адаптивной системой кондиционирования, розетками USB, системой видеонаблюдения и т.п.

По договору КВСЗ должен построить и поставить УЗ 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

фото: полтавская ОГА

В целом "Укрзализныця" и КВСЗ заключили контракт на более 3 млрд грн.

"Долгое время завод не получал большого государственного заказа. Наконец-то есть контракт, и есть аванс на производство 100 новых спальных вагонов.

Сроки, которые оговорены в соглашении между заводом и УЗ, будут выдержаны. Этап производства хотелось бы ускорить, и предприятие, уверены, поддержит такую ​​инициативу", - цитирует министра инфраструктуры Кубракова пресс-служба Полтавской ОГА.

"Крюковский вагонзавод активно выполняет заказы УЗ. Уже готовы два вагона, которые будут представлены на выставке в Киеве во время празднования независимости.

Также раскроены 25 кузовов, около 18 вагонов уже сварено, 8 - покрашено, собрано 30 тележек ходовой", - добавил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" получил авансовый платеж от Укрзализныци на поставку 100 пассажирских вагонов, срок исполнения - до конца июля 2022 года.

АО "Укрзализныця" подписала соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов, предприятие получит первую партию уже в этом году.

Укрзализныця завершила переговорную процедуру с Крюковским вагоностроительным заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов.

По сообщениям СМИ, сначала "Укрзализныця" проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию одного производителя - того же "Крюковского вагоностроительного завода".

Тогда к "Укрзализныце" обращались производители с просьбой пересмотреть технические требования на вагоны, чтобы участие в тендере могли взять европейские компании. Также на тендер подала свое предложение китайская CRRC. Но "Укрзализныця" отклонила с торгов всех конкурентов "Крюковского вагоностроительного завода" и отменила торги из-за отсутствия конкуренции.

После этого было принято решение о закупке по договорной процедурой от одной компании.

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.

Экономическая правда