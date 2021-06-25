Все разделы
Укр / Рус

Первые 20 вагонов от Крюковского завода УЗ получит в этом году – подписали соглашение

Пятница, 25 июня 2021, 13:44
 

АО "Укрзализныця" подписала соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов, предприятие получит первую партию уже в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Первая партия вагонов объемом от 20 единиц будет поставлена в этом году, они будут использоваться для перевозки пассажиров на самых популярных направлениях.

Все законтрактованные вагоны в рамках подписанного контракта производитель должен поставить до конца следующего года. То есть они выйдут на маршрут до пиковых зимних перевозок сезона 2022-2023 года, отметил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

В рамках договора завод построит 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Вагоны оборудованы кондиционерами, вакуумными туалетами, в каждом купе предусмотрены розетки, энергосберегающее освещение и т.д., добавили в УЗ.

Соглашение финансируется за счет госбюджета на сумму 3 млрд грн.

Напоминаем:

Укрзализныця завершила переговорную процедуру с Крюковским вагоностроительным заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов. 

По сообщениям СМИ, сначала "Укрзализныця" проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию одного производителя - того же "Крюковского вагоностроительного завода". 

Тогда к "Укрзализныце" обращались производители с просьбой пересмотреть технические требования на вагоны, чтобы участие в тендере могли взять европейские компании. Также на тендер подала свое предложение китайская CRRC. Но "Укрзализныця" отклонила с торгов всех конкурентов "Крюковского вагоностроительного завода" и отменила торги из-за отсутствия конкуренции. 

После этого было принято решение о закупке по договорной процедурой от одной компании.

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця железная дорога

powered by lun.ua
Материалы по теме
Укрзализныця назначила 10 дополнительных поездов на праздники 25 июня 2021, 09:37
В Киеве "минировали" Центральный и Южный железнодорожные вокзалы 23 июня 2021, 16:30
СБУ разоблачила на Укрзализныце схему по продаже щебня 23 июня 2021, 15:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!