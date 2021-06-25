Первые 20 вагонов от Крюковского завода УЗ получит в этом году – подписали соглашение
АО "Укрзализныця" подписала соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов, предприятие получит первую партию уже в этом году.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Первая партия вагонов объемом от 20 единиц будет поставлена в этом году, они будут использоваться для перевозки пассажиров на самых популярных направлениях.
Все законтрактованные вагоны в рамках подписанного контракта производитель должен поставить до конца следующего года. То есть они выйдут на маршрут до пиковых зимних перевозок сезона 2022-2023 года, отметил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.
В рамках договора завод построит 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.
Вагоны оборудованы кондиционерами, вакуумными туалетами, в каждом купе предусмотрены розетки, энергосберегающее освещение и т.д., добавили в УЗ.
Соглашение финансируется за счет госбюджета на сумму 3 млрд грн.
Напоминаем:
Укрзализныця завершила переговорную процедуру с Крюковским вагоностроительным заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов.
По сообщениям СМИ, сначала "Укрзализныця" проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию одного производителя - того же "Крюковского вагоностроительного завода".
Тогда к "Укрзализныце" обращались производители с просьбой пересмотреть технические требования на вагоны, чтобы участие в тендере могли взять европейские компании. Также на тендер подала свое предложение китайская CRRC. Но "Укрзализныця" отклонила с торгов всех конкурентов "Крюковского вагоностроительного завода" и отменила торги из-за отсутствия конкуренции.
После этого было принято решение о закупке по договорной процедурой от одной компании.
В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.
Экономическая правда
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