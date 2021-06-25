Первые 20 вагонов от Крюковского завода УЗ получит в этом году – подписали соглашение

АО "Укрзализныця" подписала соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов, предприятие получит первую партию уже в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Первая партия вагонов объемом от 20 единиц будет поставлена в этом году, они будут использоваться для перевозки пассажиров на самых популярных направлениях.

Все законтрактованные вагоны в рамках подписанного контракта производитель должен поставить до конца следующего года. То есть они выйдут на маршрут до пиковых зимних перевозок сезона 2022-2023 года, отметил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

В рамках договора завод построит 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Вагоны оборудованы кондиционерами, вакуумными туалетами, в каждом купе предусмотрены розетки, энергосберегающее освещение и т.д., добавили в УЗ.

Соглашение финансируется за счет госбюджета на сумму 3 млрд грн.

Напоминаем:

Укрзализныця завершила переговорную процедуру с Крюковским вагоностроительным заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов.

По сообщениям СМИ, сначала "Укрзализныця" проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию одного производителя - того же "Крюковского вагоностроительного завода".

Тогда к "Укрзализныце" обращались производители с просьбой пересмотреть технические требования на вагоны, чтобы участие в тендере могли взять европейские компании. Также на тендер подала свое предложение китайская CRRC. Но "Укрзализныця" отклонила с торгов всех конкурентов "Крюковского вагоностроительного завода" и отменила торги из-за отсутствия конкуренции.

После этого было принято решение о закупке по договорной процедурой от одной компании.

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.

Экономическая правда