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УЗ завершила переговоры с Крюковским заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов

Воскресенье, 20 июня 2021, 14:44
 

Укрзализныця завершила переговорную процедуру с Крюковского вагоностроительного завода по поставке 100 новых пассажирских вагонов. 

Об этом говорится на странице Премьер-министра Дениса Шмыгаля 

Общая сумма контракта составит более 3 млрд грн. 

 "Это позволит поддержать украинское отечественное производство, способствовать восстановлению промышленности и одновременно даст возможность продолжить обновление подвижного состава", - написал он.

Напоминаем:

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.

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Экономическая правда
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