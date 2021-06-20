УЗ завершила переговоры с Крюковским заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов
Укрзализныця завершила переговорную процедуру с Крюковского вагоностроительного завода по поставке 100 новых пассажирских вагонов.
Об этом говорится на странице Премьер-министра Дениса Шмыгаля
Общая сумма контракта составит более 3 млрд грн.
"Это позволит поддержать украинское отечественное производство, способствовать восстановлению промышленности и одновременно даст возможность продолжить обновление подвижного состава", - написал он.
Напоминаем:
В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.
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