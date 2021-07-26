Поставка 100 вагонов для УЗ: Крюковский вагоностроительный завод получил аванс

фото: пресс-служба завода

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" получил авансовый платеж от Укрзализныци на поставку 100 пассажирских вагонов, срок исполнения - до конца июля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Отмечается, что завод получил авансовый платеж 23 июля.

фото: пресс-служба завода

"Тем самым дан старт выполнению этой важной сделки. Ибо по ее условиям именно со дня первого платежа начинается отсчет срока - КВСЗ должен осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022-го", - пояснил глава правления ПАО "КВСЗ" Максим Крамаренко.

Авансовый платеж равен 30% от суммы контракта.

"Этих средств предприятию хватит на закупку лишь 50% комплектующих и материалов. Следовательно, условия договора для КВСЗ далеко не бархатные.

Как известно, это средства из государственного бюджета, и использовать их можно только на нужды, касающиеся производства именно этих 100 вагонов. Однако на предприятии есть опыт изготовления и поставки продукции именно в таких условиях, и никаких нареканий со стороны контролирующих органов не было", - добавили на заводе.

Напомним, что с целью обновления пассажирского подвижного состава в 2021 году госбюджетом Украины предусмотрено финансирование закупки 100 пассажирских вагонов на сумму более 3 млрд грн (бюджетная программа КПКВК 3101270 "Обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизация железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок").

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" подписала соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов, предприятие получит первую партию уже в этом году.

Укрзализныця завершила переговорную процедуру с Крюковским вагоностроительным заводом по поставке 100 новых пассажирских вагонов.

По сообщениям СМИ, сначала "Укрзализныця" проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию одного производителя - того же "Крюковского вагоностроительного завода".

Тогда к "Укрзализныце" обращались производители с просьбой пересмотреть технические требования на вагоны, чтобы участие в тендере могли взять европейские компании. Также на тендер подала свое предложение китайская CRRC. Но "Укрзализныця" отклонила с торгов всех конкурентов "Крюковского вагоностроительного завода" и отменила торги из-за отсутствия конкуренции.

После этого было принято решение о закупке по договорной процедурой от одной компании.

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.

Экономическая правда