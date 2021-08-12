Новости 12 августа: сеть российских супермаркетов в Украине, "большое строительство" в Укрзализныце

О супермаркетах. Сеть супермаркетов Mere, которая является проектом владельцев российской сети "Светофор", с июня работает в Украине и планирует расшириться до 40 точек - ранее секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов говорил, что выход сети на украинский рынок невозможен.

Об "Укрзализныце". Новый и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камишын заявил, что в УЗ начинается "Большое строительство".

О ГПЗКУ. Следователи Нацполиции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненных госкомпании, - более 57 млн долларов.

Об СНБО. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны подготовить Алексею Данилову заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

О Рудьковском. Офис генпрокурора подтвердил, что позволил подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского, экс-министру Николаю Рудьковского, пройти обследование в Вене – 12 августа он должен вернуться в Украину, информация относительно его пребывания в Монако проверяется.

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Снести "хрущевки" с лица городов: как это будет и кто от этого выиграет

Сколько в Украине аварийного жилья, когда начнется массовый снос домов и кто заплатит за реконструкцию старых кварталов? (укр)