Новый руководитель УЗ Камишин: В Укрзализныце начинается Большое строительство

Александр Камишын фото: уз

Новый и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камишын заявил, что в УЗ начинается "Большое строительство".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что министр инфраструктуры Александр Кубраков 12 августа представил Камишина железнодорожникам.

В УЗ добавили, что Кубраков очертил следующие приоритетные задачи, которые стоят перед новым руководством:

повышение тарифов на грузовые перевозки,

налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя - ГП "Энергоатом",

привлечение на украинский рынок международных инвесторов и закупка новых поездов и локомотивов, как в украинских, так и у иностранных производителей, в условиях локализации производства.

"Укрзализныця когда-то была мощной компанией, и я помню те времена. Но, к сожалению, последние годы ее состояние только ухудшалось. Моя задача - переломить негативную тенденцию упадка железной дороги и вернуть ей былую мощь, а железнодорожникам - престижность профессии.

Поэтому в Укрзализныце начинается Большое строительство. Мне нужна хорошая команда и каждый из вас получит возможность стать ее частью", - сказал Камишын.

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Напоминаем:

Кабмин назначил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камишына, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили, а преемником может стать экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова.



9 августа Экономическая правда сообщила, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал Кабинету министров назначить на должность и. о. руководителя компании Александра Камишина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Ранее собеседники ЭП в правительстве отметили, что возложить обязанности председателя УЗ планируется на министра Кубракова. Позже эту информацию подтвердили в Мининфраструктуры.

Совет нацбезопасности выносил вопрос Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия.

СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности указывает на аварийное состояние инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционные вопросы, трудовые, проблемы тарифного регулирования и критического состояния компании.

Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.

Экономическая правда