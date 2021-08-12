Официально: Рудьковского отпустили в Австрию, в четверг должен прибыть в Украину – ОГП

Николай Рудьковский фото zn.ua

Офис генпрокурора подтвердил, что позволил подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского, экс-министру Николаю Рудьковского, пройти обследование в Вене – 12 августа он должен вернуться в Украину, информация относительно его пребывания в Монако проверяется.

Об этом Офис сообщил в ответе на запрос Экономической правды.

В Офисе генпрокурора напомнили, что 5 июля Рудьковскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест в связи с наличием у него многочисленных хронических заболеваний.

Также в Офисе подтвердили, что 30 июля он обратился с ходатайством о предоставлении разрешения на выезд для обследования и лечения в г. Вена, Австрия, с 5 по 21 августа 2021 года. Необходимость выезда он мотивировал рекомендациями врачей и отсутствием в Украине необходимого медицинского оборудования и специалистов.

Процессуальный руководитель учел установленные следственным судьей Печерского районного суда Киева факты наличия у подозреваемого хронических заболеваний и 2 августа 2021 года дал разрешение на выезд исключительно в Вену для получения квалифицированной медицинской помощи.

"Информация о пребывании подозреваемого на территории Княжества Монако, которая распространенная в средствах массовой информации, Офисом Генерального прокурора сейчас проверяется. По данным стороны защиты, подозреваемый сегодня вечером должен прибыть в Украину и намерен явиться к прокурору и следователю", - пояснили в Офисе генпрокурора.

В случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязанностей, говорят в ОГП, прокурором будет инициирован перед судом вопрос об изменении избранной в отношении него меры пресечения на более строгую.

Напоминаем:

Офис генерального прокурора разрешил подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского, экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому, с 4 августа проходить медицинское обследование в Вене, Австрия - 11 августа появилась информация о его пребывании в Монако.

В июле Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру транспорта Николая Рудьковского с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в резонансном похищении руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

25 февраля СБУ и ОГП раскрыли резонансное похищение в 2012 году Семинского.

Согласно сообщению, заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи. По данным УП, речь идет о Николае Рудьковском.

Экономическая правда