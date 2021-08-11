Любченко раскритиковал повышение НБУ учетной ставки до 8%

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Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко считает повышение учетной ставки чрезмерным, так как причины инфляции не связаны с монетарными факторами.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я как первый вице-премьер-министр - министр экономики в целом в макромодели точно имею право на собственное мнение об экономической модели развития. Да, она расходится с мнением Национального банка, если смотреть на фактическое решение о повышении учетной ставки до 8%", - подчеркнул он.

"НБУ ведет грамотную политику в этом (сдерживании инфляции - ред.), Но ее мы должны вместе согласовать, чтобы она соответствовала целям "Стратегии Украины 2030" по росту ВВП. Это означает, что следует искать баланс между кредитованием, инфляцией и развитием реального сектора", - добавил министр.

"Мы ее (дискуссию - ред.) начнем. Премьер-министр уже выразил такое пожелание перед главой НБУ. Надеюсь, она состоится относительно роли и места каждого учреждения в этой стране. Это касается не только НБУ, но и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - резюмировал Любченко.

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Напоминаем:

В июле 2021 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%, по сравнению с июнем 2021 года - снизилась до 0,1%. Двузначной инфляция была еще в 2018 году.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6% учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

В июне 2021 года инфляция в годовом измерении осталась на уровне 9,5% по сравнению с маем 2021 года - снизилась до 0,2%.

Инфляция в июне составила 9,5% и несколько превысила прогноз Нацбанка, но отклонение уменьшилось, ведь замедлился рост цен на сырые продукты.