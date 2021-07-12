В НБУ объяснили, что происходило с инфляцией в июне

Инфляция в июне составила 9,5% и несколько превысила прогноз Нацбанка, но отклонение уменьшилось, ведь замедлился рост цен на сырые продукты.

Об этом в своем комментарии сообщает НБУ.

"Замедление роста цен на сырые продукты питания нивелировало эффекты от дальнейшего подорожания природного газа и подсолнечного масла, а также от усиления фундаментального инфляционного давления", - пояснил регулятор.

Базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% в годовом измерении с 6,9% в мае. Преимущественно это вызвано ростом цен на обработанные продовольственные товары (12,1% г / г) вследствие высоких мировых цен на продовольствие.

Повышение стоимости услуг также ускорилось до 8,1% г / г. Из-за устойчивого потребительского спроса и роста производственных затрат быстрее дорожали услуги общепита, культуры, отдыха, интернета и такси.

Меньшими темпами также дорожали туристические услуги, в частности вследствие временной остановки авиационного сообщения между Россией и Турцией.

Незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6% г / г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и эффектов переноса ослабления обменного курса в предыдущие периоды.

Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжили снижаться (до 5,1% г / г). В частности, замедлилось подорожание ягод из-за расширения предложения на украинском рынке. Увеличение импортной и отечественной продукции ранних овощей сказалось на снижении цен на них.

В то же время быстрее дорожало молоко из-за роста производственных расходов. Высокие мировые цены на сахар и худший урожай сахарной свеклы обусловили дальнейшее подорожание сахара на внутреннем рынке.

Административно регулируемые цены в дальнейшем повышались (до 18% г / г). Стоимость газа для населения продолжила расти стремительными темпами прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения.

Увеличение производственных расходов, в частности на топливо и оплату труда, сказалось на стоимости транспортных услуг.

Темпы роста стоимости топлива замедлились до 34,7% г / г из-за эффекта базы сравнения. Незначительное влияние также имело государственное регулирование цен в форме ограничения торговой надбавки на бензин А-95 и дизельное топливо.

Напоминаем:

В июне 2021 года инфляция в годовом измерении осталась на уровне 9,5% по сравнению с маем 2021 года - снизилась до 0,2%.

Экономическая правда







