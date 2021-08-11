Первый вице-премьер о ситуации со штрафом "Новой почте": Завершается служебная проверка

Алексей Любченко фото: ГНС

Первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко, комментируя ситуацию со штрафом в 325 млн грн для "Новой почты", заявил, что Госпродпротребслужба нуждается в усилении ответственности и управляемости.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Надо усилить управляемость и ответственность в системе Госпродпротребслужбы. Руководитель организации, в которой работает 30 тыс сотрудников, должен проводить эффективную кадровую политику", - заявил министр.

"Ежедневная кропотливая работа - совещания, миссии, kpi для руководителей. Эта ситуация с "Новой почтой" противоречит вообще всякой логике. Мера наказания должна соответствовать уровню нарушения. А здесь противоречия на противоречии. Это - нонсенс", - добавил Любченко.

По его словам, сейчас завершается служебная проверка этого многомиллионного штрафа.

"Даже если бы не было огласки, мы это мониторим, и это было бы отменено, а виновные - привлечены к ответственности", - резюмировал Любченко.

Напоминаем:

Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию "Новая пошта" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке", компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

В Минэкономики заявили, что применение к ООО "Новая почта" максимальных санкций нарушает требования законодательства, а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Позже стало известно, что Госпродпотребслужба рекомендовала отменить штраф в размере более 325 миллионов гривень, наложенный на "Новую Почту".