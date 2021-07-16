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Госпотребслужба отменяет 325–миллионный штраф "Новой Поште"

Пятница, 16 июля 2021, 10:40
 
нова пошта

Госпродпотребслужба рекомендовала отменить штраф в размере более 325 миллионов гривень, наложенный на "Новую Пошту".

Об этом написала глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая на своей странице в Facebook.

Комиссия ГППС при проведении проверки действий сотрудников службы в Харьковской области, которые применили к компании "Нова Пошта" многомиллионные штрафы, установила: в ходе контроля были допущены процессуальные нарушения, а при применении санкций не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

"По итогам проверки штрафы рекомендуется отменить. Уверена, что так и произойдет", - отметила Магалецкая.

Она подчеркнула, что сделаны выводы, которые войдут в основу новых законодательных норм.

"Действия инспектора в районном центре породили "эффект бабочки" - привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система не работает. Поэтому будем менять систему", - добавила Магалецкая.

При этом она предлагает компании установить в своем приложении "кнопку", которая предоставила бы возможность потребителю сразу, на месте, пожаловаться на нарушение его прав в отделении.

Напоминаем:

Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию "Новая пошта" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке", компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

В Минэкономики заявили, что применение к ООО "Новая почта" максимальных санкций нарушает требования законодательства, а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Экономическая правда

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Новая почта

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