Офіційний курс: гривня зміцніла до євро
Понеділок, 9 серпня 2021, 18:46
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 26,80 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,53 грн (на 9 серпня – 31,68 гривні).
Нагадуємо:
9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 — 26,76 гривні.
9 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.
Економічна правда
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