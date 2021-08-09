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Офіційний курс: гривня зміцніла до євро

Понеділок, 9 серпня 2021, 18:46
 
фото нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 26,80 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,53 грн (на 9 серпня – 31,68 гривні).

Нагадуємо:

9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 — 26,76 гривні.

9 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.

Економічна правда

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