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Правительство продало гособлигаций на 2,7 миллиарда гривен

Вторник, 10 августа 2021, 17:00
 
фото нацбанк

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10 августа Министерство финансов привлекло 2,67 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Инвесторам предложили три выпуска гривневых ценных бумаг. Их срок обращения и ставки были следующими: 1 год (11,15%), 1,5 года (11,3%) и 2 года (12,09%). Ставки правительство не меняло.

Наибольший спрос был сосредоточен на 1-летних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,672 млрд гривен.

 

Напоминаем:

На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 3 августа Министерство финансов привлекло 1,89 млрд грн.

На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 27 июля Министерство финансов привлекло 3,1 млрд грн.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

Экономическая правда

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Минфин госдолг ОВГЗ

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