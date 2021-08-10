Правительство продало гособлигаций на 2,7 миллиарда гривен
На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10 августа Министерство финансов привлекло 2,67 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Инвесторам предложили три выпуска гривневых ценных бумаг. Их срок обращения и ставки были следующими: 1 год (11,15%), 1,5 года (11,3%) и 2 года (12,09%). Ставки правительство не меняло.
Наибольший спрос был сосредоточен на 1-летних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,672 млрд гривен.
Напоминаем:
На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 3 августа Министерство финансов привлекло 1,89 млрд грн.
На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 27 июля Министерство финансов привлекло 3,1 млрд грн.
Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.
Экономическая правда
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