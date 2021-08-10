Большая приватизация: Фонд госимущества утвердил советников для подготовки к аукционам
Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Фонда госимущества, Минэкономики и Минфина, утвердила перечень советников для подготовки объектов большой приватизации к аукционам.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Отмечается, что выбор советников происходил по новой, двухэтапной процедуре.
В перечень вошли:
- Компания Rothschild & Co Polska sp. z.o.o.
- Компания Lazard Freres SAS
- ООО "Эрнст энд Янг"
- ООО "ПрайсуотерхаусКуперс"
- ООО "СиЭмЭс Камерон МакКенна ЕлЕлСи".
- ООО "БДО Корпоративные финансы"
- ООО "Делойт и Туш"
- "КПМГ-Украина"
- ООО "Кинстеллар Украина"
- ООО "Конкорд Консалтинг"
"Фонд государственного имущества обеспечил прозрачность процесса отбора приватизационных советников и рынок продемонстрировал доверие - к участию в конкурсе отправились компании с мировой репутацией.
Это позволит Фонду продолжить реализацию государственной политики. направленной на привлечение постоянных инвестиций через приватизацию", - заявил глаа Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
Согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, к подготовке объектов большой приватизации привлекаются советники - инвестиционные банки, аудиторские компании и консультанты с безупречной репутацией и соответствием высоким критериям, предусмотренным порядком отбора.
Новый порядок, разработанный Фондом госимущества и утвержденный постановлением Кабмина №134 от 24 февраля 2021 года, предусматривает двухэтапную процедуру отбора советников по приватизации.
На первом этапе отбора потенциальные советники проходят проверку на соответствие квалификационным критериям, среди которых - получение дохода от предоставления услуг за предыдущий полный календарный год не менее 100 млн грн. Также, за последние три года участник отбора должен подтвердить участие хотя бы в трех проектах реструктуризации финансовых обязательств, заключении договоров купли-продажи активов стоимостью более 250 млн грн.
Затем из перечня избираются советники на конкретные объекты большой приватизации.
Напоминаем:
Аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года.
Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.
В Фонде госимущества надеются на рост стоимости при ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", теперь стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.
Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua