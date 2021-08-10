Большая приватизация: Фонд госимущества утвердил советников для подготовки к аукционам

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Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Фонда госимущества, Минэкономики и Минфина, утвердила перечень советников для подготовки объектов большой приватизации к аукционам.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что выбор советников происходил по новой, двухэтапной процедуре.

В перечень вошли:

Компания Rothschild & Co Polska sp. z.o.o.

Компания Lazard Freres SAS

ООО "Эрнст энд Янг"

ООО "ПрайсуотерхаусКуперс"

ООО "СиЭмЭс Камерон МакКенна ЕлЕлСи".

ООО "БДО Корпоративные финансы"

ООО "Делойт и Туш"

"КПМГ-Украина"

ООО "Кинстеллар Украина"

ООО "Конкорд Консалтинг"

"Фонд государственного имущества обеспечил прозрачность процесса отбора приватизационных советников и рынок продемонстрировал доверие - к участию в конкурсе отправились компании с мировой репутацией.

Это позволит Фонду продолжить реализацию государственной политики. направленной на привлечение постоянных инвестиций через приватизацию", - заявил глаа Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, к подготовке объектов большой приватизации привлекаются советники - инвестиционные банки, аудиторские компании и консультанты с безупречной репутацией и соответствием высоким критериям, предусмотренным порядком отбора.

Новый порядок, разработанный Фондом госимущества и утвержденный постановлением Кабмина №134 от 24 февраля 2021 года, предусматривает двухэтапную процедуру отбора советников по приватизации.

На первом этапе отбора потенциальные советники проходят проверку на соответствие квалификационным критериям, среди которых - получение дохода от предоставления услуг за предыдущий полный календарный год не менее 100 млн грн. Также, за последние три года участник отбора должен подтвердить участие хотя бы в трех проектах реструктуризации финансовых обязательств, заключении договоров купли-продажи активов стоимостью более 250 млн грн.

Затем из перечня избираются советники на конкретные объекты большой приватизации.

Напоминаем:

Аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года.

Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.

В Фонде госимущества надеются на рост стоимости при ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", теперь стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда