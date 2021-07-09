Официальный курс на 12 июля: гривня немного ослабла
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 12 июля на уровне 27,32 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,41 грн (на 9 июля - 32,32 гривни).
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 9 июля на уровне 27,29 гривни.
9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.
9 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,33 гривни.
8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,33 гривни.
Экономическая правда
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