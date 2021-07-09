Курс валют на 9 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

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9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,31 - 27,33 гривни;

Евро - 32,33 - 32,35 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16 - 27,36 гривни. Евро покупают по 32,08 гривни, продают по 32,42 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,19 - 27,27 гривни, евро - 32,17 - 32,31 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 9 июля на уровне 27,29 гривни.

8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,33 гривни.

Экономическая правда