Курс гривні до долара зміцнився на 1 копійку

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 9 липня на рівні 27,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,32 грн (на 8 липня – 32,29 гривні).

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Нагадуємо:

8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 — 27,27 гривні.

8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,33 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 8 липня на рівні 27,30 гривні.

Економічна правда