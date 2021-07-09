Гривня на закрытии межбанка ослабла к евро
9 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,33 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,31 - 27,33 гривни;
Евро - 32,38 - 32,42 гривни.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,18 - 27,36 гривни. Евро покупают по 32,08 гривни, продают по 32,43 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,19 - 27,26 гривни, евро - 32,18 - 32,29 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 9 июля на уровне 27,29 гривни.
9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.
8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,33 гривни.
Экономическая правда
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