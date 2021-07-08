Курс гривни к доллару укрепился на 1 копейку

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 9 июля на уровне 27,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,32 грн (на 8 июля - 32,29 гривни).

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Напоминаем:

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,27 гривни.

8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,33 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 8 июля на уровне 27,30 гривни.

Экономическая правда