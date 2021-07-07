Офіційний курс: гривня трохи ослабла

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 8 липня на рівні 27,30 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,29 грн (на 7 липня – 32,26 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки та встановив його на 7 липня на рівні 27,25 гривні.

7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.

7 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,25 - 27,27 гривні.

6 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,31 гривні.

Економічна правда