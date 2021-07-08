Гривня ослабла на закрытии межбанка

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8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,30 - 27,33 гривни;

Евро - 32,37 - 32,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,34 гривни. Евро покупают по 32,03 гривни, продают по 32,37 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,17 - 27,28 гривни, евро - 32,09 - 32,28 гривни.

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Напоминаем:

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,27 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 8 июля на уровне 27,30 гривни.

Экономическая правда