Курс валют на 7 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 — 27,27 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,25 — 27,27 гривні;
Євро — 32,31 — 32,33 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16 — 27,36 гривні. Євро купують за 32,08 гривні, продають за 32,42 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,20 — 27,28 гривні, євро — 32,20 — 32,34 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 8 липня на рівні 27,30 гривні.
7 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 — 27,27 гривні.
Економічна правда
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