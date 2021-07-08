1 миллиард: Деньги для выплаты субсидий пошли в регионы
Минсоцполитики перечислило 1,1 млрд грн региональным департаментам социальной защиты населения для выплаты субсидий за май и июнь.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"В банковские учреждения направляются средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат.
Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца.
Напомним:
В отдельных городах переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме - это может привести к несвоевременному получению гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В Минсоцполитики заявили, что в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май - июнь текущего года в полном объеме.
Правительство внесло определенные коррективы в новые правила получения субсидий - в частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления (за некоторыми исключениями).
В Минсоцполитики напомнили, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий - для ее оформления на следующий период украинцы имеют 5 месяцев неотопительного периода.
С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.
Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.
Экономическая правда
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