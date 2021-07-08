Стройкомпании не оплатили в бюджет 630 миллионов из-за "схемы" с физлицами - Минфин

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В прошлом году физлицами было продано три и более объектов недвижимости на сумму 3,6 млрд грн – вследствие "схемы" с подконтрольными физлицами в бюджет не уплачены 629 млн грн налогов.

Об этом рассказали в Министерстве финансов в колонке для ЭП.

Ранее Минфин в "налоговом" законопроекте 5600 предложил два изменения на рынке недвижимости: платить НДС по операциям с недвижимостью на вторичном рынке и ввести 18% налога с доходов, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в год.

В ведомстве пояснили, что предложенная норма не повлияет на цены на жилье для конечного потребителя. "И главное, что действующие сегодня ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта - 0% и второго - 5% остаются неизменными", – добавили в Минфине.

В ведомстве обращают внимание, что даже люди с высоким уровнем дохода обычно не могут себе позволить продажу трех квартир в год. Следовательно, "продажа в течение года более двух квартир является ничем иным, как бизнесом".

Объясняется, что "схема" работает через оформление застроенных квартир на подконтрольных физических лиц инвесторов, чем избегается уплата налогов. В прошлом году более двух объектов недвижимости продали 1189 человека на сумму 3,6 млрд грн, из которых по меньшей мере 629 млн гривен не попали в бюджет.

Касательно налогообложения на вторичном рынке, оно также "направлено исключительно на недобросовестных предпринимателей, которые используют льготу по НДС для минимизации уплаты налогов".

Весь доход аккумулируется в таких компаниях, имеющих значительные валовые доходы (более 22 млрд в 2020 году). При этом налоги в бюджет не уплачиваются.

"В условиях рыночной экономики цены на жилье формирует бизнес. Они разные, так по Киеву и Киевской области цена колеблется от 18 тыс грн до 100 тыс грн за квадратный метр, при незначительной разнице себестоимости на строительство такого жилья", - объясняют в Минфине.

В ведомстве говорят, что именно из-за слишком большой разницы в цене налоги не имеют значительного влияния на его стоимость.

Подробнее о том, как такие изменения могут повлиять на стоимость квадратных метров читайте в публикации: Правительство хочет обложить жилье новым налогом: подорожают ли квартиры на 20%

Больше о том, какие именно налоговые нормы законопроекту должны сильно ударить по бизнесу Ахметова и других олигархов ЭП писала в публикации: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

О влиянии на граждан и налоговой нагрузке читайте в материале: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

Напоминаем:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Экономическая правда