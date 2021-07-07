Новости 7 июля: транш МВФ, первые результаты открытия рынка земли

О транше МВФ. Украинское правительство, как и раньше, надеется на получение в этом году от МВФ транша около 0,7 млрд долл по программе stand by, министр финансов Сергей Марченко с делегацией сейчас ведет соответствующие переговоры в Вашингтоне.

О ринке земли. За первые 6 дней с момента открытия рынка земли были зарегистрированы 322 сделки на земельные участки, в отношении которых ранее действовал мораторий.

Об абонентах и навязывании контент-услуг. Нацкомиссия регулирования связи и информатизации в последний момент не согласовала изменения в правила предоставления телеком услуг, которыми регулировалось навязывание контент-услуг абонентам — этот рынок потребителям обходится в 3 миллиарда грн ежегодно.

О Витренко. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании 6 июля не стал принимать решение о возможном отстранении главы правления компании Юрия Витренко.

Об инфляции. В правительстве прогнозируют около 4% роста экономики в этом году, а инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%.

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Принуждение к платным подпискам и тайные списания денег: как мобильные операторы сохранили "схему" на 3 миллиарда

Принудительное подключение миллионов украинцев к платным услугам и тайные списания средств с их счетов будут продолжаться. Чиновники вернули на доработку документ, который позволяет это прекратить. Что происходит? (укр)