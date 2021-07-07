Открытие рынка земли: За первые 6 дней зарегистрировали 322 сделки – премьер
За первые 6 дней с момента открытия рынка земли были зарегистрированы 322 сделки на земельные участки, в отношении которых ранее действовал мораторий.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.
"Запуск рынка земли - без преувеличения одно из величайших достижений за годы независимости. Украинцы стали настоящими хозяевами своей земли, ведь отныне могут не просто ею владеть, но и по желанию свободно распоряжаться.
Рынок земли запущен, соглашения с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и в соответствии с установленными процедурами", - сказал Шмыгаль, открывая заседание.
По его словам, за первые 6 дней с момента открытия рынка были зарегистрированы 322 сделки на земельные участки, в отношении которых ранее действовал мораторий.
"Мифы о массовой распродаже земель и вывозе украинского чернозема за границу остались лишь мифами", - добавил глава правительства.
Напомним:
С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
Подробнее читайте в статье: Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону
Экономическая правда
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