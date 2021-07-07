Регулятор отказался защищать абонентов от списания 3 миллиардов за навязанный контент

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Нацкомиссия регулирования связи и информатизации в последний момент не согласовала изменения в правила предоставления телеком услуг, которыми регулировалось навязывание контент-услуг абонентам — этот рынок потребителям обходится в 3 миллиарда грн ежегодно.

Об этом говорится в статье ЭП.

Контент-услуги (информационно-справочные, развлекательные, музыкальные) предоставляют так называемые контент-провайдеры через сети операторов телекоммуникаций. Средства за эти услуги списываются с лицевых счетов абонентов.

Два года назад НКРСИ предложила изменить Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, чтобы избежать навязывания платных услуг абонентам. Предполагалось, что потребитель будет предоставлять согласие на получение платной контент-услуги в два шагаа письменно или путем, который оператор может зафиксировать.

Операторам также хотели запретить предоставлять контент услуги, если на лицевом счете абонента нет средств и обязать одновременно с заказом контент услуги предоставлять абоненту информацию, каким образом можно отказаться от нее.

Впоследствии, в июне в этом году, когда изменения уже были согласованы и их нужно было только обсудить на правительственном комитете, своим указом президент Владимир Зеленский уволил из НКРСИ трех членов и инициатора изменений Гресько.

Другим указом Зеленский назначил пятерых членов комиссии, среди которых, в частности, Николай Ткаченко, экс-директор департамента администрации Госспецсвязи. 1 июля он выступил на закрытом правительственном комитете и отказался поддержать изменения, которые его коллеги из комиссии разрабатывали два года и предложил отозвать документ на доработку.

На заседании правительственного комитета, обосновывая свою инициативу, Николай Ткаченко заявил, что получил письмо из комитета Верховной рады по вопросам цифровой трансформации, в котором председатель комитета Михаил Крячко ("Слуга народа") просит отозвать документ.

Сейчас Минцифры ждет до 10 июля решение комиссии относительно дальнейших действий с проектом изменений в правила предоставления телекомуслуг. Если в ближайшее время не будет никакого прогресса, то Минцифры будет подавать аналогичный проект изменений от себя.

Читайте больше в материале ЭП: Принуждение к платным подписок и тайное списания денег: как мобильные операторы сохранили "схему" на 3 миллиарда

Экономическая правда





